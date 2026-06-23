В Турции могли упасть два украинских дрона-приманки «Майя»

БПЛА «Майя» — это украинский беспилотник самолётного типа, который используется для нанесения ударов и часто выступает в роли ложной цели для отвлечения систем ПВО. Сообщается, что он развивает крейсерскую скорость около 80 км/ч, способен подниматься на высоту до 4,5 км и обладает дальностью полёта до 600 километров.