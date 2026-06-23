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Сотрудники банка в Санкт-Петербурге похитили золотые монеты на два миллиарда рублей

Сотрудницы петербургского банка похитили золотые монеты на два миллиарда рублей. Об этом во вторник, 23 июня, сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Сотрудницы петербургского банка похитили золотые монеты на два миллиарда рублей. Об этом во вторник, 23 июня, сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Обвиняемыми по делу выступили руководитель офиса организации Инна Андреева и менеджер Ирина Порываева.

20 июня работница банка помогла Андреевой и ее группе совершить тайное хищение, после чего злоумышленницы скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Порываеву задержали на следующий день. При этом глава офиса банка пообещала сотрудничать со следствием, уточнила Лебедева в публикации.

До этого прежде судимый житель Люберец проник в офис в Газетном переулке в центре столицы, вскрыл сейф, забрал из него деньги, а после скрылся с похищенным.

Кроме того, 16 июня суд в Мытищах дал два года колонии условно женщине по фамилии Леоненко за кражу драгоценностей на 9,2 миллиона рублей из торгового центра.