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Во Франции 40 человек утонули, пытаясь спастись от аномальной жары

Аномально высокая температура, установившаяся во Франции, спровоцировала серию трагических инцидентов. Спасаясь от изнуряющего зноя, многие жители страны устремились к водоёмам, однако купание в несанкционированных местах привело к массовым жертвам. Так, за последние несколько дней утонуло около несколько десятков человек.

Источник: Life.ru

Председатель правительства Франции Себастьен Лекорню, выступая на экстренном совещании, сообщил, что с 18 июня количество утонувших составило 40 человек. Большинство из них — молодые люди.

Напомним, текущий июнь во Франции ознаменовался исключительной по своей интенсивности и масштабу волной жары, которая уже побила множество исторических рекордов и привела к серьёзным последствиям. По данным Météo-France, 22 июня был зафиксирован самый жаркий июньский день в истории страны со средней температурой 29,2°C, а в ряде городов, таких как Бордо (41,9°C) и Ренн (40,6°C), были обновлены абсолютные максимумы. Аномальная жара охватила более половины департаментов, где был объявлен красный уровень опасности.

Более 1300 школ закрылись, железнодорожное сообщение было нарушено из-за деформации путей, а один из ядерных реакторов пришлось отключить из-за нагрева воды в реке, используемой для охлаждения. Климатологи связывают эту беспрецедентную жару с последствиями глобального потепления, предупреждая, что подобные явления будут учащаться и усиливаться.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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