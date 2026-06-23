Во Франции 40 человек утонули, пытаясь спастись от аномальной жары

Напомним, текущий июнь во Франции ознаменовался исключительной по своей интенсивности и масштабу волной жары, которая уже побила множество исторических рекордов и привела к серьёзным последствиям. По данным Météo-France, 22 июня был зафиксирован самый жаркий июньский день в истории страны со средней температурой 29,2°C, а в ряде городов, таких как Бордо (41,9°C) и Ренн (40,6°C), были обновлены абсолютные максимумы. Аномальная жара охватила более половины департаментов, где был объявлен красный уровень опасности.