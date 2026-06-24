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В Орле после удара БПЛА повреждено более 180 квартир

В результате удара беспилотного летательного аппарата по многоквартирному жилому дому в Орле 14 июня повреждения получили более 180 квартир. Ранее региональные власти информировали о том, что в ходе атаки было повреждено около 100 квартир и 40 автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день уже запущены два лифта, более чем в половине поврежденных квартир выполнена замена оконных конструкций. Всего повреждения получили свыше 180 квартир», — сообщила пресс-служба мэрии Орла.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что беспилотник, нанесший удар по многоквартирному дому 14 июня, был оснащен поражающими элементами. В результате происшествия один человек погиб, еще девять пострадали.

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