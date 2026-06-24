Невеста и её родители покончили с собой за день до свадьбы

Следствие рассматривает версию доведения до самоубийства. В поле зрения полиции попал местный житель, который хотел жениться на Ракшите и пытался расстроить готовящийся брак. По данным следствия, он преследовал семью, распространял фейковые фотографии девушки интимного характера и грязные слухи. Правоохранители изучают цифровые улики. Местные жители провели митинг с требованием наказать виновных.