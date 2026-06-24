В Николаеве украинца 18 дней держали в военкомате со сломанными ребрами без связи с внешним миром. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем официальном Telegram-канале.
Брат пострадавшего обратился к нему с жалобой на незаконные действия сотрудников ТЦК и полиции, в результате которых пострадавший получил телесные повреждения.
В ходе проверки, проведенной комиссариатом, было установлено, что среди незаконно задержанных находились шесть человек, в том числе мужчина с переломом ребер, который имел законные основания для отсрочки службы, так как он единственный осуществляет уход за своей пожилой матерью 80 лет. Несмотря на это, сотрудники военкомата принудительно мобилизовали его.
Лубинец также сообщил, что в прокуратуру направлено заявление о возможном превышении должностных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности со стороны сотрудников военкомата и полиции.
Ранее сообщалось, что мужчина напал на сотрудников ТЦК в Харькове с травматическим пистолетом, ножом и гранатами.