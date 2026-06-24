В Николаеве украинца 18 дней держали в военкомате со сломанными ребрами

В ходе проверки, проведенной комиссариатом, было установлено, что среди незаконно задержанных находились шесть человек, в том числе мужчина с переломом ребер, который имел законные основания для отсрочки службы, так как он единственный осуществляет уход за своей пожилой матерью 80 лет. Несмотря на это, сотрудники военкомата принудительно мобилизовали его.