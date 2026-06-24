На Камчатке возобновили поиски пропавших в Авачинском заливе рыбаков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июня. /ТАСС/. Поиски пропавших 22 июня в Авачинской бухте рыбаков возобновлены на Камчатке. В район происшествия направились водолазы, готовится к вылету вертолет, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Трое мужчин, по предварительной информации, на катере вышли в Авачинский залив. Через некоторое время один из рыбаков сообщил, что катер перевернулся. Возбуждено уголовное дело.
«Утром 24 июня из Петропавловска-Камчатского в район происшествия направился катер “Лидер” поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. На его борту водолазная группа, а также полицейский. По погодным условиям специалистом Главного управления планируется применение беспилотной авиационной системы для охвата большей территории поиска», — говорится в сообщении.
Кроме того, к вылету из города Елизово готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю на борту.
В первый день поисков авиацией МЧС России обследовано около 100 кв. км акватории бухты Жировой, а также около 250 км прибрежной полосы. Морской спасательной службой обследованы акватории бухт Саранной, Вилючинской, Жировой, акватория вокруг острова Старичкова, а также береговая линия от мыса Безымянного до бухты Жировой.