Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орле при ударе БПЛА по жилому зданию повреждения получили свыше 180 квартир

В Орле продолжается устранение последствий атаки БПЛА на многоквартирный дом 14 июня. Как сообщила городская администрация, были повреждены более 180 квартир.

Источник: Life.ru

«На сегодняшний день уже запущены два лифта, более чем в половине повреждённых квартир выполнена замена оконных конструкций. Всего повреждения получили свыше 180 квартир», — говорится в заявлении.

На объекте ежедневно трудятся свыше трёх десятков рабочих. Помимо монтажа оконных блоков, они занимаются ремонтом лоджий, где требуется восстановление кирпичных конструкций. Следующим этапом станет остекление балконов. Городские власти также рассматривают заявления жителей на получение финансовой помощи. Выплаты доступны владельцам жилья, автомобилей и имущества первой необходимости, которым был нанесён ущерб в результате происшествия.

Напомним, 14 июня украинский беспилотник ударил по жилому дому в Орле. Один человек погиб, ещё девять пострадали. Жильцов временно разместили в гостинице. По словам губернатора Андрея Клычкова, БПЛА был начинён поражающими элементами.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше