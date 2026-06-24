Жителя Сочи оштрафовали за дискредитирующие ВС России надписи на купюрах

Житель Сочи на протяжении нескольких месяцев штамповал на купюрах надписи, дискредитирующие Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе полиции Кубани.
60-летний мужчина купил самонаборный штамп и наносил его на банкноты разного номинала. Затем дважды в месяц россиянин относил купюры в банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике.
Фотографии своих «работ» он также отправлял администратору одного из Telegram-каналов. В итоге мужчину задержали.
Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей, а за неповиновение полиции в здании суда — еще 10 суток административного ареста, уточнили в публикации.
До этого уголовное дело о дискредитации российской армии также возбудили против украинской певицы Тины Кароль. Основанием стала систематическая поддержка артисткой подразделений ВСУ.
Кроме того, недавно под следствие за дискредитацию ВС РФ попал заместитель председателя партии «Яблоко» и зампред псковского регионального отделения Лев Шлосберг*.
*Признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.