В Нижегородской области объявили беспилотную опасность

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
«На территории Нижегородской области введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении ведомства.
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