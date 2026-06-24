Украинца со сломанными рёбрами 18 дней незаконно удерживали в ТЦК

Всего из центра освободили шестерых мужчин, которые не подлежали принудительному удержанию. Один из них имел законное право на отсрочку, однако находился в ТЦК с травмами, в том числе со сломанными рёбрами. По словам Лубинца, этих людей лишали свободы на протяжении длительного времени, при этом их близкие оставались без какой-либо информации.