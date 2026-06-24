В Архангельской области серийного маньяка приговорили к пожизненному сроку

В Архангельской области завершено судебное разбирательство по делу серийного маньяка, обвиняемого в убийстве и покушении на сексуальное насилие в отношении женщин, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Согласно материалам дела, в 1989 году обвиняемый, останавливая на дороге женщин, предлагал им помощь в виде перевозки, однако на самом деле отвозил их к себе на дачу, где пытался склонить к интимной связи и лишал жизни.
В июле того же года он привез первую жертву на дачу, где задушил ее, а затем переместил тело в лесопосадку Вайново. Там он обнаружил, что женщина еще жива, и пытался изнасиловать, после чего нанес ей смертельные удары острым предметом. Несколько дней спустя обвиняемый совершил аналогичные действия в отношении другой женщины, вступив с ней в половую связь, а затем задушив ее. В июле 1990 года он повторил свои преступные действия на острове Краснофлотский.
В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания, что стало возможным благодаря применению грамотных психологических методов.
Судом было вынесено решение о назначении наказания в виде 9 лет и 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Однако, учитывая наличие у осужденного предыдущих судимостей за аналогичные преступления, окончательное наказание было изменено на пожизненное лишение свободы.
Ранее также сообщалось, что Владимира Александрова, убившего 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле, отправили в колонию «Черный дельфин».