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В Архангельской области серийного маньяка приговорили к пожизненному сроку

В Архангельской области вынесен приговор серийному убийце.

Источник: Аргументы и факты

В Архангельской области завершено судебное разбирательство по делу серийного маньяка, обвиняемого в убийстве и покушении на сексуальное насилие в отношении женщин, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Согласно материалам дела, в 1989 году обвиняемый, останавливая на дороге женщин, предлагал им помощь в виде перевозки, однако на самом деле отвозил их к себе на дачу, где пытался склонить к интимной связи и лишал жизни.

В июле того же года он привез первую жертву на дачу, где задушил ее, а затем переместил тело в лесопосадку Вайново. Там он обнаружил, что женщина еще жива, и пытался изнасиловать, после чего нанес ей смертельные удары острым предметом. Несколько дней спустя обвиняемый совершил аналогичные действия в отношении другой женщины, вступив с ней в половую связь, а затем задушив ее. В июле 1990 года он повторил свои преступные действия на острове Краснофлотский.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания, что стало возможным благодаря применению грамотных психологических методов.

Судом было вынесено решение о назначении наказания в виде 9 лет и 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Однако, учитывая наличие у осужденного предыдущих судимостей за аналогичные преступления, окончательное наказание было изменено на пожизненное лишение свободы.

Ранее также сообщалось, что Владимира Александрова, убившего 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле, отправили в колонию «Черный дельфин».