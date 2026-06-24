В Архангельской области серийного маньяка приговорили к пожизненному сроку

В июле того же года он привез первую жертву на дачу, где задушил ее, а затем переместил тело в лесопосадку Вайново. Там он обнаружил, что женщина еще жива, и пытался изнасиловать, после чего нанес ей смертельные удары острым предметом. Несколько дней спустя обвиняемый совершил аналогичные действия в отношении другой женщины, вступив с ней в половую связь, а затем задушив ее. В июле 1990 года он повторил свои преступные действия на острове Краснофлотский.