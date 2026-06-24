Медики подтвердили: жизнь расстрелянным волгоградцам-рыбакам спас наряд ДПС

Медработники подтвердили факт спасения жизней двух человек сотрудниками дорожно-патрульной службы региона, сообщает главк МВД Волгоградской области.
Речь идет о происшествии с расстрелом пары рыбаков в Калачевском районе в середине июня. В тот день к патрульному экипажу, дежурившему на трассе в Светлоярском районе, обратился водитель Chevrolet Cruze. Мужчина рассказал, что его зятя с другом расстрелял неизвестный в районе Волго-Донского канала и они тяжело ранены, но где находятся пострадавшие он точно не знал. Предупредив руководство, автоинспекторы отправились к возможному месту происшествия, которое находилось в 25 км от них. По дороге им удалось связаться с одним из пострадавших мужчин и узнать их координаты поточнее.
Разыскивать пострадавших пришлось на пересеченной местности неподалеку от поселка Пархоменко, да и связь постоянно прерывалась из-за того, что раненый терял сознание. Однако полицейским удалось найти двух истекавших кровью мужчин. Использовав автомобильную аптечку и собственные навыки, патрульные определили, что один ранен в бок и голову дробью их охотничьего ружья, а также контужен. Второй также получил тяжелые травмы груди и левой стороны тела. Стражи порядка обеззаразили их раны, перевязали и помогли продержаться в сознании до приезда скорой помощи. И только погрузив пострадавших в карету скорой автоинспекторы вернулись к службе. Их действия спасли жизнь пострадавшим, которым пришлось перенести сложные операции, и они до сих пор находятся в больнице.
Нападавшего же вскоре вычислили оперативники. 63-летний мужчина напал на рыбаков, поссорившись с ними из-за места на берегу. Он задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.