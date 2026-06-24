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В Сочи задержали мужчину за надписи на купюрах о ВС РФ

В Сочи сотрудники полиции задержали мужчину, наносившего на банкноты различного номинала надписи, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, после чего он помещал их в банкомат для зачисления на собственный счет. Об этом сообщает полиция города-курорта.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, злоумышленник использовал самонаборную печать для нанесения текстов на купюры. Дважды в месяц он вносил деньги через банкоматы, расположенные в Сочи, Туапсе и Геленджике. Фотографии обработанных банкнот фигурант отправлял администратору канала в одном из мессенджеров.

«Задержан мужчина, наносивший на купюры надписи, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Злоумышленник при помощи штампа самонаборной печати набирал тексты, дискредитирующие ВС РФ, и наносил их на купюры различного достоинства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УВД по городу Сочи.

Отмечается, что информация о произошедшем поступила от представителей кредитно-финансовой организации. Сотрудники центра по противодействию экстремизму краевого управления полиции установили, что банковская карта принадлежит 60-летнему уроженцу Самарской области, проживающему в Сочи более десяти лет.

В отношении нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…»). Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Как уточняется, в ходе судебного заседания мужчина оказал активное неповиновение сотрудникам полиции, в связи с чем суд также назначил ему десять суток административного ареста.

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