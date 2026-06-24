Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июня. /ТАСС/. Выброс пепла на высоту 4 км произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.
«Взрыво-экструзивное извержение вулкана продолжается, сопровождаясь мощной парогазовой активностью; в северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы.. Начался мощный выброс пепла высотой до 4 км. В настоящее время облако пепла перемещается на 50 км к юго-западу от вулкана», — рассказали в учреждении.
Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.