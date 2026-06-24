Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км

Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.