На дороге у Амурского моста в Хабаровске пройдут учения по ликвидации ДТП

24 июля в Хабаровске с 11 часов у моста через Амур на федеральной дороге Р-297 «Чита — Хабаровск» пройдут учения по ликвидации последствий ДТП, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На участке возможны временные изменения в организации дорожного потока.
— Чтобы избежать неудобств и задержек, рекомендуем всем водителям заранее планировать свои маршруты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее учения по защите от инфекций прошли в морских портах Хабаровского края.
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