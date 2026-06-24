В семи муниципалитетах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотников снят в семи муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщается в канале ГУ МЧС по региону в «Максе».
«Отбой красного уровня — “Угроза атаки БПЛА” — для Воловского МО, Долгоруковского МО, Тербунского МО, города Ельца, Елецкого МО, Становлянского МО, Измалковского МО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории всей области сохраняется воздушная опасность.
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