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Поезда Deutsche Bahn приостановили движение по всей Германии из-за сбоя

Компания Deutsche Bahn из-за сбоя радиосвязи приостановила движение поездов на всей территории ФРГ.

Источник: Freepik

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn временно остановила движение поездов по всей Германии в связи со сбоем радиосвязи, следует из заявления на сайте организации.

«В связи с общенациональным сбоем в работе цифровой системы железнодорожной радиосвязи GSM-R все поезда в настоящее время остановлены на станциях», — уточняется в сообщении.

В Deutsche Bahn отметили, что специалисты компании прилагают все усилия для устранения проблемы. В организации обратили внимание, что как поезда дальнего следования, так и составы, курсирующие в отдельных регионах.

Имеется информация, что не работает даже городская электричка в Берлине.

Напомним, в апреле после повреждения кабеля на вокзале города Гельзенкирхен в немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия произошёл масштабный сбой в движении поездов. В полиции заявляли, что к инциденту могло привести вредительство.