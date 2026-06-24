Поезда Deutsche Bahn приостановили движение по всей Германии из-за сбоя

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn временно остановила движение поездов по всей Германии в связи со сбоем радиосвязи, следует из заявления на сайте организации.
«В связи с общенациональным сбоем в работе цифровой системы железнодорожной радиосвязи GSM-R все поезда в настоящее время остановлены на станциях», — уточняется в сообщении.
В Deutsche Bahn отметили, что специалисты компании прилагают все усилия для устранения проблемы. В организации обратили внимание, что как поезда дальнего следования, так и составы, курсирующие в отдельных регионах.
Имеется информация, что не работает даже городская электричка в Берлине.
Напомним, в апреле после повреждения кабеля на вокзале города Гельзенкирхен в немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия произошёл масштабный сбой в движении поездов. В полиции заявляли, что к инциденту могло привести вредительство.