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Росавиация сообщила об ограничениях полётов в шести аэропортах России

Росавиация ввела временные ограничения на полёты в шести аэропортах на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства ночью 24 июня.

Источник: Life.ru

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское), Краснодар (Пашковский), Пенза, Саратов. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами из-за ограничений. Ведомство предупреждает о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее сообщалось об ограничении полётов в целях безопасности в аэропорту Пулково. В результате пришлось отменить 19 рейсов по направлению в Москву.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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