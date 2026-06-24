Украинский полицейский пнул ребенка-инвалида при мобилизации его отца

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил о случае жестокого обращения сотрудника правоохранительных органов с ребенком-инвалидом во время мобилизации его отца.
Во время задержания мужчины полицейский нанес удар ногой несовершеннолетнему мальчику с ограниченными возможностями. После того, как отца увезли, ребенок-инвалид, страдающий сахарным диабетом, был оставлен на улице в позднее вечернее время, что вызвало значительное ухудшение его состояния в результате стресса.
Эти события стали известны общественности после обращения к правозащитникам брата другого мобилизованного мужчины, который также подвергся жестокому обращению при задержании, получив множественные переломы ребер.
В ходе проверки, проведенной в Николаевском ТЦК, было установлено, что в нем содержатся несколько лиц, которых незаконно лишили свободы.
Ранее сообщалось, что мужчина напал на военкомов в Харькове с травматическим пистолетом, ножом и гранатами.