Украинский полицейский пнул ребенка-инвалида при мобилизации его отца

Во время задержания мужчины полицейский нанес удар ногой несовершеннолетнему мальчику с ограниченными возможностями. После того, как отца увезли, ребенок-инвалид, страдающий сахарным диабетом, был оставлен на улице в позднее вечернее время, что вызвало значительное ухудшение его состояния в результате стресса.