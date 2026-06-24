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Число поврежденных квартир при ударе БПЛА по дому в Орле превысило 180

14 июня в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в Орле повреждения получили более 180 квартир. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

14 июня в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в Орле повреждения получили более 180 квартир. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее утверждалось, что при атаке украинского беспилотника по жилому дому были повреждены почти 100 квартир и 40 автомобилей. Один человек погиб, девять пострадали.

— На сегодняшний день уже запущены два лифта, более чем в половине поврежденных квартир выполнена замена оконных конструкций. Всего повреждения получили свыше 180 квартир, — говорится в сообщении.

До этого в Гусь-Хрустальном Владимирской области тоже произошло падение дрона ВСУ. В целях безопасности эвакуировали жителей трех многоквартирных домов.

Кроме того, 21 июня возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края из-за атаки беспилотника. Еще в двух муниципалитетах края зафиксировали падение обломков дронов.

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