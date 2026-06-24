В Нигерии подростки заживо сожгли учительницу из-за слухов о краже детей

Женщина направлялась на лекцию, когда за ней увязалась группа несовершеннолетних. Они обвинили её в похищении детей и избили. Полицейские забрали пострадавшую в участок. Однако разъярённая толпа ворвалась в отделение, вытащила учительницу на улицу и подожгла. Спасти её не удалось.