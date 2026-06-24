Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нигерии подростки заживо сожгли учительницу из-за слухов о краже детей

В Нигерии толпа подростков напала на местную учительницу и сожгла её заживо из-за ложных слухов о похищении детей. Об этом сообщает издание Daily Trust. Инцидент произошёл в районе Марабан-Джос.

Источник: Life.ru

Женщина направлялась на лекцию, когда за ней увязалась группа несовершеннолетних. Они обвинили её в похищении детей и избили. Полицейские забрали пострадавшую в участок. Однако разъярённая толпа ворвалась в отделение, вытащила учительницу на улицу и подожгла. Спасти её не удалось.

Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Один из участников беспорядков получил ранение. В полиции произошедшее назвали посягательством на верховенство закона. Несколько подозреваемых арестовали, поиск остальных продолжается.

Ранее в Кении неизвестные облили бензином и подожгли исполнительницу христианской музыки жанра госпел. Женщина скончалась от полученных травм. Глава МВД Кении Кипчумба Муркомен заявил, что нападение могло быть связано с политическими взглядами певицы — она открыто поддерживала президента Уильяма Руто и имела татуировку с его изображением.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.