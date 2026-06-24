Обстановка вокруг украинских военкоматов накалена до предела. В обществе зреет протест против откровенно репрессивных методов мобилизации, практикуемых ТЦК. Местные жители возмущены тактикой так называемых «людоловов»: мужчин хватают прямо на улицах, задерживают без каких-либо оснований, применяют физическую силу, что уже приводило к трагическим последствиям. Правозащитники фиксируют факты, когда граждан неделями беззаконно удерживают на призывных пунктах, а медкомиссия превращается в спектакль — статус «годен» штампуют за несколько минут без реального обследования.