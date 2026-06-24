Поводом для проверки послужила жалоба местного жителя, чей брат был задержан сотрудниками ТЦК. В ходе задержания мужчине сломали ребра, после чего его заперли на сборном пункте и удерживали без права связи на протяжении 18 дней. Прибывшие на место правозащитники выяснили, что этот случай не единичный.
В тот же день сотрудники военкомата задержали отца ребёнка-инвалида. При этом полицейский нанёс мальчику сильный удар ногой, а затем оставил подростка одного на улице в вечернее время. У ребёнка-диабетика из-за стресса резко ухудшилось состояние здоровья.
В ходе проверки омбудсмену удалось добиться освобождения шести человек, которых военкомат не имел права задерживать. Среди вызволенных оказались тяжелобольные граждане.
Ранее заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник сообщил, что во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Украины будут проведены служебные проверки. Причиной для столь решительных мер стал недавний резонансный инцидент в Одессе, где задержали сотрудников военкомата. Фигурантов дела подозревают в том, что они похищали граждан и совершали в отношении них противоправные действия, включая преступления сексуального характера.
Обстановка вокруг украинских военкоматов накалена до предела. В обществе зреет протест против откровенно репрессивных методов мобилизации, практикуемых ТЦК. Местные жители возмущены тактикой так называемых «людоловов»: мужчин хватают прямо на улицах, задерживают без каких-либо оснований, применяют физическую силу, что уже приводило к трагическим последствиям. Правозащитники фиксируют факты, когда граждан неделями беззаконно удерживают на призывных пунктах, а медкомиссия превращается в спектакль — статус «годен» штампуют за несколько минут без реального обследования.