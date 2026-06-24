Над Севастополем сбили два БПЛА ВСУ

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины над Севастополем, сбито два БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в районе Северной стороны. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал Развожаев в своем канале в «Максе».
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