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Над Севастополем сбили два БПЛА ВСУ

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины над Севастополем, сбито два БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в районе Северной стороны. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал Развожаев в своем канале в «Максе».

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