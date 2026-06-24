В Татарстане объявили беспилотную опасность

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике в своем канале в «Максе».
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.
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