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В Татарстане объявили беспилотную опасность

Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике в своем канале в «Максе».

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.

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