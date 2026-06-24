В Сочи мужчину задержали за дискредитирующие ВС РФ надписи на купюрах

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники сочинской полиции задержали мужчину, который наносил дискредитирующие Вооруженные силы РФ надписи на купюры, сообщили в УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю. В отношении правонарушителя составлен протокол, суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.
«Сотрудниками сочинской полиции от представителей кредитно-финансовой организации была получена информация о том, что в одном из банкоматов клиентом внесена купюра с надписями, дискредитирующими ВС РФ. Сотрудники ЦПЭ краевого Главка полиции установили личность владельца банковской карты. Им оказался 60-летний уроженец Самарской области, проживающий в Сочи более 10 лет. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, правонарушитель наносил надписи на купюры различного достоинства с помощью штампа самонаборной печати. Далее он дважды в месяц вносил эти банкноты на свой счет через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. «Фотографии купюр направлял администратору одного из каналов в мессенджере», — отметили в полиции.
В отношении мужчины составили протокол, решением суда ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. При нахождении в здании суда правонарушитель оказал активное неповиновение законным распоряжениям полицейских, за что ему назначили 10 суток административного ареста.