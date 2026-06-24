Караоке-клуб горел в Актобе

В двухэтажном здании караоке-клуба по проспекту Санкибай батыра произошло возгорание.
Как отметили спасатели, огонь охватил помещение на втором этаже и кровлю здания.
До прибытия пожарных подразделений персонал заведения в количестве семи человек самостоятельно покинул помещение.
К счастью, посетителей на момент происшествия в здании не было.
Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован на площади 200 кв. м.
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