В Приморье директор УК получил условный срок за падение ребенка в вентиляцию

В пресс-службе добавили, что суд также обязал выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами на три года. В пользу потерпевшего с виновной взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.