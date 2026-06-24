В Приморье директор УК получил условный срок за падение ребенка в вентиляцию

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Суд приговорил к четырем годам условно директора управляющей компании за падение ребенка в вентиляционную шахту с крыши дома в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В 2024 году 13-летний мальчик беспрепятственно проник на крышу пятиэтажного дома. На ней он упал в вентиляционную шахту. В результате происшествия он получил тяжкий вред здоровью.
«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Находки судом постановлен обвинительный приговор в отношении директора управляющей компании. Она признана виновной по п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью). Суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что суд также обязал выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами на три года. В пользу потерпевшего с виновной взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.