85-летний дед с сигарой во рту устроил уличные гонки на скорости 180 км/ч

На вопрос патрульного о столь опасной скорости в черте города Босворт попытался оправдаться: он заявил, что хотел оторваться от преследовавшего его Chevrolet Corvette, который якобы намеревался его подрезать. Однако сотрудник полиции не принял эти объяснения. «Послушайте, мистер Босворт, я не вчера родился. Я знаю, как выглядят уличные гонки. Вы, ребята, именно их тут и устроили», — ответил он.