В Красноярске за надругательство над православной иконкой блогера будут судить

Напомним предысторию. В конце марта этого года 19-летний гражданин, сидя в машине, рассуждал о православии, держа в руках образок. Затем бросил его себе под ноги со словами «святой великоматьгучий» и другими нецензурными выражениями. И выложил все это в сеть. А после видеозапись в результате мониторинга была замечена правоохранителями.