В Красноярске за надругательство над православной иконкой блогера будут судить

В Красноярске передали в суд дело блогера, надругавшегося над православной иконкой. Следственный комитет собрал все доказательства его вины в преступлении по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
Напомним предысторию. В конце марта этого года 19-летний гражданин, сидя в машине, рассуждал о православии, держа в руках образок. Затем бросил его себе под ноги со словами «святой великоматьгучий» и другими нецензурными выражениями. И выложил все это в сеть. А после видеозапись в результате мониторинга была замечена правоохранителями.
Молодой «теолог» — самоучка тут же принялся извиняться на камеру. Даже дважды. Первый раз: «Ой, я же пошутил». Второй раз с большим рвением: «Простите, извините… перед Россией, перед православными… Я больше так не буду, такое не повторится…».
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, при предъявлении которой обвиняемый признал вину в инкриминируемом преступлении, — прокомментировали в региональном следкоме. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем отправится в суд.