В Приморье 4-летняя девочка погибла при пожаре из-за игры с зажигалкой

Трагедия произошла в апреле в частном доме на улице Комсомольской. 43-летняя женщина оставила дочь без присмотра. Ребёнок нашёл зажигалку в доступном месте и решил поиграть с ней. В результате возникло возгорание. Девочка получила множественные ожоги и погибла от острого отравления угарным газом.