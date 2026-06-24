Собянин: Силы ПВО Минобороны ликвидировали летевший к Москве вражеский БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в среду, 24 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
22 июня в результате атаки высокоскоростных воздушных целей украинской армии на Воронеж пострадали три человека, один из них в данный момент находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, в тот же день в городе Щекино Тульской области беспилотный летательный аппарат попал в многоквартирный жилой дом. По предварительной информации, никто ранений не получил.