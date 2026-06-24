В Красноярске в результате поджога загорелась квартира на 9 этаже дома, расположенного на улице Северо-Енисейской. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, этого было достаточно, чтобы один из жильцов, который оказался в тот момент в квартире, надышался дымом и был госпитализирован. Второму помощь медиков не понадобилась.
Другой пожар случился в деревне Покровка Манско-Уярского округа. Там загорелось нежилое здание на площади 70 квадратных метров. С огнем боролись более 10 человек, 3 единицы техники, включая добровольцев. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания.
Всего же за сутки в Красноярском крае было потушено 25 пожаров. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 3 раза. Происшествий на акваториях не зарегистрировано.