Вертолет Ми-8 МЧС вылетел на поиски рыбаков в Авачинском заливе на Камчатке

Информация о происшествии поступила ночью 23 июня. Трое мужчин, по предварительной информации, на катере вышли в Авачинский залив. Через некоторое время один из мужчин сообщил, что катер перевернулся. Возбуждено уголовное дело.
«На борту воздушного судна -спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Основная цель — помощь катеру “Лидер” и буксиру “Печаг” Морской спасательной службы, в настоящее время ведущим поиск на воде», — говорится в сообщении.
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