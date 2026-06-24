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Вертолет Ми-8 МЧС вылетел на поиски рыбаков в Авачинском заливе на Камчатке

К поисковой группе присоединился также буксир «Печаг», сообщили в управлении ведомства по региону.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из пункта базирования на поиски рыбаков, пропавших в Авачинском заливе на Камчатке. К поисковой группе присоединился также буксир «Печаг», сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о происшествии поступила ночью 23 июня. Трое мужчин, по предварительной информации, на катере вышли в Авачинский залив. Через некоторое время один из мужчин сообщил, что катер перевернулся. Возбуждено уголовное дело.

«На борту воздушного судна -спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Основная цель — помощь катеру “Лидер” и буксиру “Печаг” Морской спасательной службы, в настоящее время ведущим поиск на воде», — говорится в сообщении.

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