Двое владивостокцев осуждены за контрабанду леса на 590 млн рублей

По версии следствия, мужчина в 2017 году создал преступную группу и привлёк к ней двух знакомых. С 2017 по 2019 год они вывезли из России более 200 тысяч кубометров древесины различных пород на сумму свыше 590 миллионов рублей. Чтобы скрыть следы, злоумышленники организовали фиктивный документооборот с подконтрольными компаниями, создавая видимость законных операций. На самом деле лес покупали без документов о происхождении.