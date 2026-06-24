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Двое владивостокцев осуждены за контрабанду леса на 590 млн рублей

Организатор получил 8,5 лет колонии строгого режима и штраф 700 тыс. Его сообщнице срок отсрочили до 14 лет ребёнка.

Источник: Аргументы и факты

Уссурийский районный суд вынес приговор двум жителям Владивостока за незаконный вывоз лесоматериалов за границу. Организатор и его сообщница признаны виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, мужчина в 2017 году создал преступную группу и привлёк к ней двух знакомых. С 2017 по 2019 год они вывезли из России более 200 тысяч кубометров древесины различных пород на сумму свыше 590 миллионов рублей. Чтобы скрыть следы, злоумышленники организовали фиктивный документооборот с подконтрольными компаниями, создавая видимость законных операций. На самом деле лес покупали без документов о происхождении.

Суд с учётом позиции Уссурийской транспортной прокуратуры назначил организатору 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима и штраф 700 тысяч рублей.

Его сообщница получила 7 лет 6 месяцев колонии общего режима и такой же штраф. Однако реальное лишение свободы для женщины отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Третий участник группы ранее также был осуждён. Таким образом, все фигуранты дела понесли наказание. В Уссурийской транспортной прокуратуре подчеркнули: контрабанда леса наносит серьёзный ущерб экономике и экологии региона. Вынесенный приговор — предупреждение для тех, кто пытается строить незаконный бизнес на вывозе природных ресурсов.