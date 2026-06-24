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Полиция арестовала мужчину, который выкапывал и коллекционировал трупы

Полиция арестовала мужчину, который выкапывал и коллекционировал трупы. Обвиняемый заявил, что готовил из останков еду.

Источник: Аргументы и факты

Венгерская полиция арестовала в Будапеште 30-летнего мужчину, у которого в квартире при обыске обнаружили человеческие останки, сообщила газета Daily Mirror.

Следователи нашли при обыске черепа, ноги, руку и реконструкцию человеческого лица, сделанную из кожи. Кроме того, в стеклянную банку было помещено сердце. Пока не известно, принадлежало ли оно человеку или какому-то животному.

Сам мужчина рассказал, что собирал останки долгое время. Часть фрагментов тел фигурант расследования приносил из больницы, где работал санитаром. Кроме того, он раскапывал могилы на заброшенных кладбищах в Венгрии и Словакии.

Мужчина также утверждает, что готовил из еду из останков и употреблял в пищу. Обнаруженные фрагменты тел направят на судебную экспертизу для установления их происхождения.

Кроме того, полицейские изъяли компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и сим-карты фигуранта расследования. Мужчину поместили под стражу.

Напомним, в декабре стало известно, что житель британского города Линкольн жестоко убил домашних животных своей жены, после чего решил расчленить и съесть и свою супругу. Он хранил останки в морозилке. Часть фрагментов тела преступник бросил в реку.

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