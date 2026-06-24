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Каскадер Чеботарев попал в ДТП на Ferrari в центре Ростова-на-Дону

Блогер Евгений Чеботарев, известный общественности трюками с разрушением машин, попал в ДТП на Ferrari в центре Ростова-на-Дону. Об этом во вторник, 24 июня, он рассказал журналистам.

Блогер Евгений Чеботарев, известный общественности трюками с разрушением машин, попал в ДТП на Ferrari в центре Ростова-на-Дону. Об этом во вторник, 24 июня, он рассказал журналистам.

В своем личном блоге каскадер поделился кадрами поездки на автомобиле, а после опубликовал фотографии с места аварии, подписав их «Минус Ферра».

По словам Чеботарева, в произошедшем виноват другой водитель — он выехал на полосу, по которой двигался Ferrari блогера. У нарушителя также отсутствует ОСАГО.

— Выехали на мою полосу, я увернулся от удара и в бордюр влетел, — сообщил каскадер в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

В результате столкновения у спорткара полностью вырвало заднее колесо. Сам Чеботарев каких-ибо ранений не получил.

До этого российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс попала в ДТП, когда ехала на гастроли в Тюмень. На дороге ее машина сбила оленя. На улице было темно, поэтому животное заметить не успели.