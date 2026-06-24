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Жительница Уссурийска лишилась 800 тысяч рублей, пытаясь инвестировать через интернет-брокера

Мошенники всё чаще маскируются под финансовых консультантов и обещают быструю прибыль на бирже.

Источник: PrimaMedia.ru

Новый случай мошенничества под видом инвестиций зафиксирован в Уссурийске, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя местная жительница, которая перевела аферистам свыше 800 000 рублей под предлогом заработка на бирже», — говорится в сообщении.

По её словам, в мае 2026 года в переписке с малознакомым мужчиной ей предложили начать зарабатывать на фондовой бирже. Собеседник убедил женщину установить специальное приложение якобы брокерской платформы. В течение месяца она регулярно вносила средства, а в интерфейсе приложения её «капитал» якобы рос. Однажды ей даже разрешили вывести небольшую сумму — это укрепило доверие.

Однако после перевода очередного крупного взноса счёт заблокировали. Чтобы разблокировать его и получить прибыль, мошенники потребовали внести ещё денег. Женщина, исчерпав личные сбережения, оформила банковский кредит — сначала ей отказали из-за действовавших ограничений, но после их снятия она получила заём и перевела средства на инвестиционный счёт.

Позже аферисты предложили ей привлечь гаранта — человека, через чьи реквизиты можно якобы вывести деньги. Потерпевшая обратилась к подруге, но та усомнилась в легитимности схемы. В ответ брокер прислал в приложении угрожающее сообщение: если женщина будет прислушиваться к подруге, она останется без всех денег.

Осознав, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Расследование продолжается.

Напомним, что ранее жительница Владивостока лишилась крупной суммы, поверив обещаниям лёгкого заработка на бирже.