Жительница Уссурийска лишилась 800 тысяч рублей, пытаясь инвестировать через интернет-брокера

По её словам, в мае 2026 года в переписке с малознакомым мужчиной ей предложили начать зарабатывать на фондовой бирже. Собеседник убедил женщину установить специальное приложение якобы брокерской платформы. В течение месяца она регулярно вносила средства, а в интерфейсе приложения её «капитал» якобы рос. Однажды ей даже разрешили вывести небольшую сумму — это укрепило доверие.