Мужчину арестовали за тяжелые ранения знакомого в Приморье

Во Владивостоке суд отправил под стражу 37-летнего местного жителя на два месяца. Мужчина во время пьяной ссоры тяжело ранил своего знакомого ножом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Преступление произошло 21 июня в доме на проспекте Острякова. Между двумя нетрезвыми мужчинами вспыхнул конфликт. Во время перепалки местный житель нанес своему знакомому ножевые ранения в область груди и живота. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Фрунзенского района Владивостока», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
В отношении нападавшего завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали случившегося. Надзорное ведомство внимательно следит за ходом разбирательства.