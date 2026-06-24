Мужчина погиб на озере в Петропавловске

Трагедия на пляже: мужчина утонул из-за удушья
21 июня утром, около 10:30, произошла трагедия на пляже. По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, состояние мужчины 1963 года рождения внезапно ухудшилось.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники дежурного оперативно-спасательного отряда и бригада скорой медицинской помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.
Изначально рассматривалась версия о том, что причиной смерти могли стать инфаркт миокарда и острая сердечная недостаточность. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мужчина скончался в результате удушья, вызванного попаданием воды в дыхательные пути и их закупоркой.
В момент происшествия на пляже несли дежурство сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС и 6 спасателей коммунального пляжа. Также были готовы к действию 1 плавсредство, бригада скорой медицинской помощи в составе 3 сотрудников и специализированный автомобиль.