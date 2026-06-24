Мужчина погиб на озере в Петропавловске

Изначально рассматривалась версия о том, что причиной смерти могли стать инфаркт миокарда и острая сердечная недостаточность. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мужчина скончался в результате удушья, вызванного попаданием воды в дыхательные пути и их закупоркой.