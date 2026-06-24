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В Хабаровске «Яндекс. Такси» заплатит пассажирке 400 тыс рублей за ДТП

Также компания оштрафована на 200 тысяч рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске компания «Яндекс. Такси» заплатит пассажирке, попавшей на такси в ДТП, 400 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчанка вызвала такси через приложение «Яндекс Gо». Во время поездки водитель нарушил правила дорожного движения и наехал на бетонную плиту. С места ДТП он скрылся. Пассажирка получила травмы, было возбуждено уголовное дело.

В суде представитель компании утверждал, что «Яндекс. Такси» предоставляет только информационные услуги, а перевозки оказывает служба такси индивидуального предпринимателя по договору на предоставление удаленного доступа к сервису «Яндекс. Такси». Суд признал доводы несостоятельными.

— С ООО «Яндекс. Такси» судом в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 200 тысяч рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, ранее таксист в Хабаровске украл у пассажира деньги, предназначенные для мошенников.