В Хабаровске «Яндекс. Такси» заплатит пассажирке 400 тыс рублей за ДТП

— С ООО «Яндекс. Такси» судом в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 200 тысяч рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.