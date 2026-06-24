Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев: Севастополь обесточен после удара по энергетической инфраструктуре

Севастополь временно обесточен из-за целенаправленного удара по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьёт подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», — сообщил глава региона в мессенджере «Макс».

На повреждённых объектах уже действует особый режим. Специалисты приступили к оценке нанесённого ущерба. Параллельно ведутся восстановительные работы, экстренные службы приведены в полную готовность.

Развожаев обратил внимание на несколько важных моментов. Первое — необходимо беречь заряд мобильных телефонов. Гаджеты нужно использовать лишь для экстренной связи, отключить фоновые приложения и выставить минимальную яркость экрана.

Второй важный пункт касается момента подачи напряжения. Жителей просят не включать все электроприборы одномоментно, чтобы избежать перегрузки и новых аварий на сети.

Развожаев подчеркнул, что паника — именно то, на что рассчитывает неприятель. Он призвал оказывать поддержку окружающим, особенно пожилым соседям.

Губернатор также заявил, что отсутствием света севастопольцев не запугать. Он напомнил о стойкости города в прошлом и пообещал оперативно информировать о дальнейшем развитии ситуации.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше