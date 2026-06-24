Развожаев: Севастополь обесточен после удара по энергетической инфраструктуре

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьёт подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», — сообщил глава региона в мессенджере «Макс».
На повреждённых объектах уже действует особый режим. Специалисты приступили к оценке нанесённого ущерба. Параллельно ведутся восстановительные работы, экстренные службы приведены в полную готовность.
Развожаев обратил внимание на несколько важных моментов. Первое — необходимо беречь заряд мобильных телефонов. Гаджеты нужно использовать лишь для экстренной связи, отключить фоновые приложения и выставить минимальную яркость экрана.
Второй важный пункт касается момента подачи напряжения. Жителей просят не включать все электроприборы одномоментно, чтобы избежать перегрузки и новых аварий на сети.
Развожаев подчеркнул, что паника — именно то, на что рассчитывает неприятель. Он призвал оказывать поддержку окружающим, особенно пожилым соседям.
Губернатор также заявил, что отсутствием света севастопольцев не запугать. Он напомнил о стойкости города в прошлом и пообещал оперативно информировать о дальнейшем развитии ситуации.
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