Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности», — проинформировал он.