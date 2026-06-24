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Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры Севастополь временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в «Максе».

Источник: Reuters

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности», — проинформировал он.

Глава города обратился к жителям с просьбой экономить заряд аккумуляторов мобильных устройств, не создавать избыточную нагрузку на сеть после восстановления подачи электричества, а также сохранять спокойствие.

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