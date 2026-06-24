Главу управляющей компании из Находки лишили свободы условно за падение мальчика с крыши

Оказавшись на крыше, мальчик свалился в вентиляционную шахту и получил травмы, квалифицированные судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью. Вина за несчастный случай была возложена на руководительницу управляющей компании. Люки на крышу дома являются общедомовым имуществом, за их содержание отвечает управляющая организация, которая должна следить за тем, чтобы люки были закрыты. Это требуется из соображений безопасности жильцов.