Главу управляющей компании из Находки лишили свободы условно за падение мальчика с крыши

В ведении организации, возглавляемой фигуранткой, находился дом № 203 по улице Шоссейной. В сентябре 2024 года 13-летний школьник пробрался на крышу дома, так как вход туда с лестничной площадки пятого этажа был открыт вопреки требованиям безопасности.
Оказавшись на крыше, мальчик свалился в вентиляционную шахту и получил травмы, квалифицированные судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью. Вина за несчастный случай была возложена на руководительницу управляющей компании. Люки на крышу дома являются общедомовым имуществом, за их содержание отвечает управляющая организация, которая должна следить за тем, чтобы люки были закрыты. Это требуется из соображений безопасности жильцов.
Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Предпринимательница признана виновной по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью).
Находкинский городской суд приговорил её к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Ей запрещено на протяжении трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами.
Суд назначил ей штраф в размере 400 тысяч рублей в качестве дополнительного уголовного наказания. Ещё 2 миллиона рублей женщина должна заплатить семье пострадавшего мальчика в качестве компенсации морального вреда. Сверх этой компенсации 400 тысяч рублей по иску прокурора должна заплатить потерпевшей стороне сама управляющая организация.
Приговор пока не вступил в законную силу, обе стороны имеют возможность оспорить его.
В Дальнегорске тем временем устанавливают степень вины муниципальной администрации в травмировании девочки на территории заброшенной городской поликлиники. На опасном неохраняемом объекте школьница упала, получив тупую травму живота с разрывом селезёнки.
По факту бездействия в отношении аварийного муниципального имущества прокурор города внёс представление главе администрации Дальнегорска.