Севастополь после атаки остался без света

Севастополь остался без света после атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности», — указал господин Развожаев.
Глава города призвал жителей Севастополя экономить заряд телефонов. При возвращении света он призвал не перегружать сеть.
Ранее губернатор сообщал, что силы ПВО сбили над Севастополем девять беспилотников. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
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