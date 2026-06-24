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Водитель с десятками штрафов сбил ребенка на дороге в Приморье

Мальчика забрали в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке на улице Леонова автомобиль Chevrolet Tahoe наехал на несовершеннолетнего. За рулем находился молодой человек с десятками нарушений правил дорожного движения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Авария произошла вечером 23 июня. Ребенок переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода, когда попал под колеса машины. Мальчик получил травмы, сейчас он находится на стационарном лечении. Выяснилось, что водительский стаж 20-летнего автомобилиста составляет три года. Только с начала этого года он 66 раз привлекался к ответственности за нарушение правил, также у него есть неоплаченные штрафы. Экспертиза показала, что парень был абсолютно трезв.

«По факту ДТП заведено административное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью потерпевшего», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях аварии и уже назначили ряд экспертиз. Какое именно наказание понесет молодой водитель, станет известно после завершения всех проверок.