Водитель с десятками штрафов сбил ребенка на дороге в Приморье

Авария произошла вечером 23 июня. Ребенок переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода, когда попал под колеса машины. Мальчик получил травмы, сейчас он находится на стационарном лечении. Выяснилось, что водительский стаж 20-летнего автомобилиста составляет три года. Только с начала этого года он 66 раз привлекался к ответственности за нарушение правил, также у него есть неоплаченные штрафы. Экспертиза показала, что парень был абсолютно трезв.