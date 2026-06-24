В Новосибирске возле «Локомотив-Арены» произошел пожар

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 05:59. Первые подразделения прибыли на место уже через 10 минут — в 06:09. Локализовать возгорание удалось в 06:43, а ликвидировать открытое горение — в 06:54. В тушении были задействованы пять единиц техники и 20 сотрудников МЧС. Информация о пострадавших не поступала.