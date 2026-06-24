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В Новосибирске возле «Локомотив-Арены» произошел пожар

Загорелся частный дом на улице 5-я линия Военной Горки.

Источник: Комсомольская правда

Утром 24 июня в Октябрьском районе Новосибирска произошел крупный пожар в частном секторе недалеко от «Локомотив-Арены». Он случился в доме № 61 на улице 5-я линия Военной Горки.

— На территории одного домовладения загорелись два частных дома и хозяйственные постройки. Пострадал двухэтажный жилой дом размером 10 на 8 метров — огонь охватил его кровлю на площади 80 квадратных метров. Также горели баня размером 4 на 3 метра, второй небольшой жилой дом, надворная постройка и забор на территории соседнего неэксплуатируемого участка, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 05:59. Первые подразделения прибыли на место уже через 10 минут — в 06:09. Локализовать возгорание удалось в 06:43, а ликвидировать открытое горение — в 06:54. В тушении были задействованы пять единиц техники и 20 сотрудников МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

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