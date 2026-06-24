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Пожар произошел в инфекционной больнице Ангарска

К тушению привлекался 21 человек личного состава МЧС.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 24 июня. В 15.11 (ирк) 23 июня поступило сообщение о пожаре в подсобном помещении Иркутской областной инфекционной больницы Ангарска, находящейся в 7-м квартале города. К тушению был привлечен 21 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области, в 15.39 пожар был локализован. В 15.40 открытое горение ликвидировано. Погибших, травмированных нет.

Напомним, что ранее в Ангарске на 1-й улице в садоводстве «Василёк» произошел пожар в одноэтажном доме 2 июня. Информация о горении поступила в диспетчерскую службу около 17.38. Характерное потрескивание услышали и заметили дым на одном из участков бдительные соседи. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарную охрану.

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