В Красноярске 18-летняя девушка передала банковские карты первому встречному

В Красноярске 18-летняя девушка передала свои банковские карты первому встречному, с которым познакомилась в ночном клубе. Как и многие в ее возрасте она искала подработку. А тут появился он — интересный молодой человек, который предложил способ заработать без особых усилий. Нужно было оформить на свое имя несколько банковских карт и передать ему. В награду обещал 25 тысяч рублей.