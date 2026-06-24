В Красноярске 18-летняя девушка передала банковские карты первому встречному

В Красноярске 18-летняя девушка передала свои банковские карты первому встречному, с которым познакомилась в ночном клубе. Как и многие в ее возрасте она искала подработку. А тут появился он — интересный молодой человек, который предложил способ заработать без особых усилий. Нужно было оформить на свое имя несколько банковских карт и передать ему. В награду обещал 25 тысяч рублей.
По словам девушки, новый знакомый уверял, что занимается криптовалютой. Звучит громко, но в сути девушка, видимо, не разбирается. Поэтому направилась в два банка, оформила на свое имя карты, отдала их молодому человеку вместе с паролями от личных кабинетов.
Денег — нет, она так и не увидела. Приятель сначала тянул с отговорками, а после и вовсе удалил переписку, заблокировав девушку. Она имела глупость доверить ему свою учетную запись к Госуслугам — и тоже лишилась доступа.
В суде красноярка получила относительно мягкое наказание — 80 часов обязательных работ.