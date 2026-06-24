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Прокуратура проверит чиновников в Челябинской области из-за рухнувшего купола

Прокуратура проверит работу чиновников села на Южном Урале, где рухнул купол храма.

Источник: Комсомольская правда

После обрушения купола церкви в селе Большой Куяш прокуратура организовала проверку. ЧП произошло в ночь на 23 июня. Из-за урагана на малом приделе оказался разрушен малый купол с крестом, повредило также кованное ограждение.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы — памятник архитектуры федерального значения, его возвели в начале ХIХ века. Прокуратура Кунашакского района проверит действия и бездействие должностных лиц в части исполнения закона об объектах культурного наследия.

— Будут установлены причины произошедшего и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — добавили в прокуратуре.