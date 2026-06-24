Прокуратура проверит чиновников в Челябинской области из-за рухнувшего купола

После обрушения купола церкви в селе Большой Куяш прокуратура организовала проверку. ЧП произошло в ночь на 23 июня. Из-за урагана на малом приделе оказался разрушен малый купол с крестом, повредило также кованное ограждение.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы — памятник архитектуры федерального значения, его возвели в начале ХIХ века. Прокуратура Кунашакского района проверит действия и бездействие должностных лиц в части исполнения закона об объектах культурного наследия.
— Будут установлены причины произошедшего и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — добавили в прокуратуре.